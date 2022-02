Raffaele Gallo e il bilancio di metà mandato della giunta Cirio | “La maggioranza non c’è più | ma opposizione serrata fino alla fine”

Leggi su nuovasocieta

(Di lunedì 14 febbraio 2022), presidente del Gruppo del Partito Democratico in Consiglio Regionale:se n’è andato e ora si guarda al traguardo: arrivarelegislatura nel 2024 affilando le armi per continuare a condurre un’di centro destra.che in realtà, a complicarsi la vita sembra esserci riuscita benissimo da sola. Sefosse stato nominato come lo si fa con il presidente del consiglio, agli atti oggi dovrebbe prendere consapevolezza del fatto che la suanon c’è più e sarebbe andato a casa. In ...