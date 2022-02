Questa volta non servirà trattenere il fiato

Leggi su iodonna

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Si dice spesso che la moda è per sua natura ciclica, animata da tendenze intramontabili, che ritornano, stagione dopo stagione. Ma sono comunque pochi i capi di abbigliamento che possono vantare la storia secolare e l’eterno fascino del corsetto, che anche nella Primavera-Estate 2022 continua a popolare le passerelle e ad arricchire i look delle celebrities. Offrendo una moltitudine di idee di styling. Come indossare il corsetto nel 2022 guarda le foto Le origini di un’ossessione fashion Sottovesti in seta, bralette sotto giacche oversize, reggicalze non più così celati: da tempo la lingerie ha perso ...