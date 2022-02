Precipita in un dirupo con l’auto e si ribalta: muore sul colpo tra le lamiere (Di lunedì 14 febbraio 2022) Latina. Un incidente brutale in provincia, che non ha lasciato scampo alla vittima coinvolta, la quale sembrerebbe essere morta sul colpo a giudicare dalle profonde ferite e dai traumi riportati. La tragedia si è consumata in un piccolo comune italiano della provincia di Latina, Roccasecca dei Volsci. Un automobilista nella mattinata di ieri, domenica 13 febbraio, sembrerebbe aver perso il controllo della vettura ed essere finito fuori strada. Poi, la caduta libera lungo il terreno scosceso. Leggi anche: Latina, un militare la corteggia su Facebook e lei gli invia migliaia di euro: l’ennesima truffa online Tragedia in provincia di Latina Stando alle prime ricostruzioni, nello sbandamento, l’auto si sarebbe capovolta diverse volte, provocando diversi traumi nei confronti della vittima. Tra le ipotesi più accreditate, anche quella del gesto volontario, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 14 febbraio 2022) Latina. Un incidente brutale in provincia, che non ha lasciato scampo alla vittima coinvolta, la quale sembrerebbe essere morta sula giudicare dalle profonde ferite e dai traumi riportati. La tragedia si è consumata in un piccolo comune italiano della provincia di Latina, Roccasecca dei Volsci. Un automobilista nella mattinata di ieri, domenica 13 febbraio, sembrerebbe aver perso il controllo della vettura ed essere finito fuori strada. Poi, la caduta libera lungo il terreno scosceso. Leggi anche: Latina, un militare la corteggia su Facebook e lei gli invia migliaia di euro: l’ennesima truffa online Tragedia in provincia di Latina Stando alle prime ricostruzioni, nello sbandamento,si sarebbe capovolta diverse volte, provocando diversi traumi nei confronti della vittima. Tra le ipotesi più accreditate, anche quella del gesto volontario, ...

