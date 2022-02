Ponticelli | spara alla sorella durante lite e poi nasconde la pistola | arrestato un 38enne

(Di lunedì 14 febbraio 2022): la Polizia haun uomo di 38 anni per avertonel corso di unaper futili motivi. Ieri sera gli agenti del Commissariatoil servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’Ospedale Villa Betania per la segnalazione di

Advertising

puntomagazine : Napoli. Spara alla sorella a Ponticelli, arrestato - #polizia #NEWS #Giugliano #Qualiano - sinapsinews : Ponticelli: spara alla sorella. Arrestato - Torrechannelit : Ponticelli – Spara alla sorella, arrestato - bassairpinia : Ponticelli: spara alla sorella. Arrestato - - T7TorreSette : Spara alla sorella durante una lite, dramma sfiorato a Ponticelli -

Ultime Notizie dalla rete : Ponticelli spara

Poco dopo, il fratello della stessa si è presentato al commissariatoraccontando di averla ferita in seguito a una lite avvenuta per futili motivi e di aver nascosto l'arma a casa di un ...Poco dopo, il fratello della donna si è presentato al Commissariatoraccontando di averla ferita in seguito a una lite avvenuta per futili motivi e di aver nascosto l'arma a casa di un ...Gli agenti del commissariato Ponticelli, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della centrale operativa sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’ospedale Villa ...Ieri sera gli agenti del Commissariato Ponticelli, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’Ospedale ...