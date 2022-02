Pantani, a diciotto anni dalla morte, spuntano dettagli sulla scomparsa (Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma, 14 feb – Marco Pantani trovò la morte 18 anni fa esatti, il 14 febbraio 2004. E non c’è pace su quella bara, come riporta l’Ansa. Pantani, la morte, le escort Non trova serenità, Marco Pantani, neanche dopo la morte. Il ciclista morì nell’ormai lontano 2004, in uno stato di solitudine estrema, vittima anche dell’ormai estremo uso di droghe e alcool, oltre che di una depressione che l’aveva travolto. Dopo una carriera di sacrifici e vittorie (si ricordano il Giro d’Italia e lo storico Tour de France del 1998). Oggi si commemora in chiesa la sua scomparsa, in una celebrazione organizzata dalla famiglia. Ma mentre si prega per il decesso, la terza indagine sulla sua fine progesue. Un tassista, che nei giorni scorsi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma, 14 feb – Marcotrovò la18fa esatti, il 14 febbraio 2004. E non c’è pace su quella bara, come riporta l’Ansa., la, le escort Non trova serenità, Marco, neanche dopo la. Il ciclista morì nell’ormai lontano 2004, in uno stato di solitudine estrema, vittima anche dell’ormai estremo uso di droghe e alcool, oltre che di una depressione che l’aveva travolto. Dopo una carriera di sacrifici e vittorie (si ricordano il Giro d’Italia e lo storico Tour de France del 1998). Oggi si commemora in chiesa la sua, in una celebrazione organizzatafamiglia. Ma mentre si prega per il decesso, la terza indaginesua fine progesue. Un tassista, che nei giorni scorsi ...

