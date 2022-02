Napoli, la richiesta di Meret per restare (Di lunedì 14 febbraio 2022) Alex Meret è in scadenza il 30 giugno 2023 con il Napoli, ma per restare in azzurro in estate ha chiesto alla società certezze... Leggi su calciomercato (Di lunedì 14 febbraio 2022) Alexè in scadenza il 30 giugno 2023 con il, ma perin azzurro in estate ha chiesto alla società certezze...

Advertising

FrancescoBlotto : RT @DomaniGiornale: #Lamorgese aveva bocciato la richiesta di scioglimento dell’Asl Napoli 1 come voleva il presidente della regione Campan… - rtl1025 : ?? Il comune di #Napoli ha affidato ad un nuovo ufficio il compito di gestire i #debiti del capoluogo campano verso… - GenCar5 : Incuriosisce la richiesta di riportare a #Napoli Don Pedro Álvarez de Toledo, vicerè dal 1532 al 1553, così importa… - menadelgiudice1 : RT @DomaniGiornale: #Lamorgese aveva bocciato la richiesta di scioglimento dell’Asl Napoli 1 come voleva il presidente della regione Campan… - infoitsport : Napoli-Meret, il tempo stringe: la scelta su Ospina e la richiesta per il rinnovo -