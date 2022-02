Napoli, il report dell’allenamento / Tuanzebe si allena in campo, terapie e palestra per Lozano (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il Napoli ha diffuso il consueto report dell’allenamento. La squadra si è radunata dopo l’1-1 con l’Inter e ha messo nel mirino la partita d’andata degli spareggi di Europa League, prevista giovedì al Camp Nou. L’avversario, com’è noto, è il Barcellona di Xavi. Nel report c’è il bollettino sugli infortuni: al di là delle condizioni di Politano e Lobotka, chiarite con un comunicato questa mattina, il club ha aggiornato su Tuanzebe, che ha ricominciato ad allenarsi in campo dopo una settimana di palestra, e su Lozano, che continua l’iter riabilitativo dopo l’infortunio patito col Messico. Tuanzebe, comunque, non può essere convocato giovedì: non è in lista Uefa. Dopo la gara contro l’Inter, il ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ilha diffuso il consueto. La squadra si è radunata dopo l’1-1 con l’Inter e ha messo nel mirino la partita d’andata degli spareggi di Europa League, prevista giovedì al Camp Nou. L’avversario, com’è noto, è il Barcellona di Xavi. Nelc’è il bollettino sugli infortuni: al di là delle condizioni di Politano e Lobotka, chiarite con un comunicato questa mattina, il club ha aggiornato su, che ha ricominciato adrsi indopo una settimana di, e su, che continua l’iter riabilitativo dopo l’infortunio patito col Messico., comunque, non può essere convocato giovedì: non è in lista Uefa. Dopo la gara contro l’Inter, il ...

Advertising

sscnapoli : ?? Siamo tornati in campo ?? #ForzaNapoliSempre - Inter : ??? | MATCH REPORT ?? Energia e carattere: ecco il racconto di #NapoliInter ?? - sportli26181512 : Napoli, elongazione del soleo per Politano: a rischio anche il match contro il Milan: Il Napoli ha comunicato il re… - cherudek : @Napoli_Report @DiMarzio @canale8napoli @areanapoliit ma non era già fatto per giugno? vediamo chi ce lo 'ruberà'?? - Frances55525019 : @Napoli_Report @DiMarzio @canale8napoli @areanapoliit @Andrea842631710 @Lelle_1509 sinisa un vero intenditore hahaha -