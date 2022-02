MotoGP | Miller | Test impegnativi | sono arrabbiato per la caduta - News

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Una tre giorni indonesiana non brillante per Jackche ha chiuso l'ultimo giorno in quindicesima posizione e diciottesimo nel combinato dei tempi . In mezzo anche una scivolata che frenato il ...

L'inizio della stagione è ormai dietro l'angolo e questa sarà una annata chiave perche ha un contratto in scadenza a fine 2022 ed il suo posto nel team Ducati fa gola sia a Jorge Martin che ......che dura dal 2007 e riportare finalmente un proprio pilota in vetta al mondo della. L'... '[…] l'armata Ducati fa paura, con una GP22 che nelle mani di Francesco Bagnaia e Jack, del ...Una tre giorni indonesiana non brillante per Jack Miller che ha chiuso l’ultimo giorno in quindicesima posizione e diciottesimo nel combinato dei tempi. In mezzo anche una scivolata che frenato ...Sono convinto che sarà di grande aiuto a Darryn che, secondo me, non deve essere paragonato a Jack Miller, l’altro pilota salito dalla Moto3 direttamente alla MotoGP. Stiamo parlando di due ...