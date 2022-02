Miss Italia 2021 | ecco chi è la vincitrice Zeudi Di Palma

(Di lunedì 14 febbraio 2022) La vittoria della ventenne originaria di Scampia è una sorpresa inaspettata. Da concorrente, infatti, era stata eliminata per errore e poi riammessa in gara

Agenzia_Ansa : Zeudi Di Palma, 20 anni, è stata eletta Miss Italia 2021. Era giunta al concorso con il titolo di miss Napoli, citt… - IlContiAndrea : Shock è leggere che esiste ancora Miss Italia - Corriere : «A Scampia ho frequentato le elementari e le medie. I ragazzi qui fanno il doppio della fatica per emanciparsi da c… - sempreultimi : RT @IlContiAndrea: Shock è leggere che esiste ancora Miss Italia - zazoomblog : Zeudi Di Palma Miss Italia 2022 : Una guerriera, studia e lavora! -

Un sorriso coinvolgente, capelli castani e occhi scuri Zeudi Di Palma è2021 . Una bellezza mediterannea per la nuova vincitrice del concorso che, dal 1946 ha lanciato la carriera nel mondo dello spettacolo di tantissime artiste che hanno lasciato il segno. La ...L'amicizia tra Miriana Trevisan e Manila Nazzaro è tornata a splendere dopo che l'exè stata fatta fuori dalla cerchia di Soleil Sorge. Mentre il pubblico del Grande Fratello Vip nota un dettaglio assurdo, Miriana fa una rivelazione inaspettata sull' ex, che ...Anche l’ex Miss Italia ne ha approfittato per dedicare un pensiero speciale al suo compagno Lorenzo e ai suoi due bambini. A mancare non è di certo stato il saluto a tutti gli italini, accompagnato da ...Zeudi Di Palma, 20 anni, di Napoli, e’ stata eletta Miss Italia 2021. La proclamazione e’ avvenuta nella serata di domenica 13 febbraio nel corso della diretta sulla piattaforma Helbiz Live dal Casino ...