Milan-Sampdoria 1-0 | “Sorpasso in cima” | Serie A News

Advertising

DiMarzio : .@milan I Le parole di Stefano #Pioli al termine di #MilanSampdoria - SkySport : MILAN-SAMPDORIA 1-0 Risultato finale ? ? #Leao (8') ? ? - sportli26181512 : Il CorSport in prima pagina sul Milan: 'La volata di Leao': 'La volata di Leao', si legge stamane in apertura sul C… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #Pagelle #MilanSampdoria, i voti di @Gazzetta_it: @IsmaelBennacer comanda - #MilanSamp @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMi… - PianetaMilan : #Pagelle #MilanSampdoria, i voti di @Gazzetta_it: @IsmaelBennacer comanda - #MilanSamp @acmilan #ACMilan #Milan… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Sampdoria

...di aver evitato il sorpasso del Napoli che non la delusione per aver subìto quello del. Altra ... con l'eccezione del pareggio in casa della). Piace ricordare come nel girone di ritorno, ...Già, perché laè riuscita nell'impresa di subire due reti fotocopia nello stesso ... paura di prendere nuove infilate, d'accordo, ma anche incapacità di creare problemi al. Che invece, ...il Milan che sfrutta al meglio il pareggio tra Napoli e Inter maturato negli anticipi del sabato. A San Siro ai rossoneri basta una rete di Rafael Leao dopo soli 8 minuti di gioco per piegare la ...Lui si mise a ridere e stette al gioco, così come il capitano della Sampdoria. Nessuno si accorse di nulla. Neppure i fotografi». Lo Bello parla del mestiere di arbitro e del suo passato, in cui c’è ...