Le tensioni a Kiev fanno salire i prezzi dei carburanti (Di lunedì 14 febbraio 2022) Riapre il ponte che collega America e Canada, bloccato da manifestanti anti-restrizioni Covid. La situazione dei contagi peggiora a Hong Kong Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 14 febbraio 2022) Riapre il ponte che collega America e Canada, bloccato da manifestanti anti-restrizioni Covid. La situazione dei contagi peggiora a Hong Kong

Advertising

TrentinoRussia : Washington aumenta le tensioni ed insieme ai paesi UE fornisce all’Ucraina armi. Kiev continua a non rispettare gli… - InformazioneA : #RussiaUkraine L'ambasciatore ucraino in Gran Bretagna ha paventato la possibilità che #Kiev sospenda la richiesta… - AndreaLongoni7 : Luigi Di Maio in missione diplomatica a #Kiev per la de-escaltion delle tensioni tra Russia ed Ucraina. Quando le… - davidtesoriere : Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invitato Joe Biden a visitare Kiev nei prossimi giorni, convinto che q… - FrancoScarsell2 : Le autorità di Kiev ritengono che non ci sia motivo di chiudere lo spazio aereo dell'Ucraina nonostante l'aumento d… -