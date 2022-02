L’annuncio per un posto da avvocata in cui si chiede di inviare il profilo Instagram (Di lunedì 14 febbraio 2022) «Cercasi AVVOCATESSA, per valutare bene le competenze hanno necessità di avere foto e profilo Instagram. Come iniziare bene la settimana»: questo il copy di un post pubblicato questa mattina insieme allo screen di un annuncio per la ricerca di un’avvocata. «Avvocato Piazza Mazzini cerca avvocatessa per collaborazione interna. inviare curriculum con foto e profilo Instagram a:». L’annuncio termina con indirizzo e-mail e nome dell’avvocato che fa la ricerca oscurati. L’annuncio dello studio legale di Piazza Mazzini è stato regolarmente pubblicato sul sito dell’Ordine degli avvocati ma, dopo essere stato screenshottato, non ci è voluto molto perché montasse una polemica sulla questione annuncio avvocata profilo ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 14 febbraio 2022) «Cercasi AVVOCATESSA, per valutare bene le competenze hanno necessità di avere foto e. Come iniziare bene la settimana»: questo il copy di un post pubblicato questa mattina insieme allo screen di un annuncio per la ricerca di un’. «Avvocato Piazza Mazzini cerca avvocatessa per collaborazione interna.curriculum con foto ea:».termina con indirizzo e-mail e nome dell’avvocato che fa la ricerca oscurati.dello studio legale di Piazza Mazzini è stato regolarmente pubblicato sul sito dell’Ordine degli avvocati ma, dopo essere stato screenshottato, non ci è voluto molto perché montasse una polemica sulla questione annuncio...

Advertising

AntoVitiello : ?? In arrivo a Milano l'agente di Theo #Hernandez per le firme, domani potrebbe essere il giorno dell'annuncio: rinnovo fino al 2026 ? - DiMarzio : Il @acmilan ha trovato l'accordo per il rinnovo di Theo #Hernandez: domani l'annuncio ufficiale - MarcoBovicelli : Non solo #Botman, a Casa #Milan anche l’agente di #TheoHernandez Manuel Quilon: sistemati gli ultimi dettagli per i… - ccombercat : ?????? Magari fa un annuncio pubblico per sapere se qualcuno può confermare che la Russia... 'avrebbe' intenzione di i… - AdaMggre : @JeSuisCharallie Visto anche io l'annuncio, quando vado in zona per il turno al CTO do sempre un'occhiata in giro. -

Ultime Notizie dalla rete : L’annuncio per Laporta: «Spotify è il meglio per il Barcellona. Presto l'annuncio» Calcio News 24