Lamorgese al vertice Med5 | “Rafforzare la lotta alla tratta dei migranti”

(Di lunedì 14 febbraio 2022) ROMA – Il ministro dell’Interno, Luciana, ha presieduto in video conferenza la riunione ministeriale tra i Paesi mediterranei dell’Unione europeaquale hanno partecipato i ministri dell’Interno della Spagna, Fernando Grande-Marlaska; della Grecia, Notis Mitarachi; di Malta, Byron Camilleri; e di Cipro, Nricos Nouris. “Questa nuova riunione del gruppo, la terza dopo gli appuntamenti del 2021 ad Atene e a Malaga, ci permette di consolidare il fronte comune dei Paesi mediterranei per condividere proposte costruttive da presentare, durante la Presidenza francese della Ue, ai diversi tavoli del negoziato sul Patto europeo su immigrazione e asilo, a partire dal Consiglio Affari Interni del prossimo mese di marzo”, ha dichiarato la responsabile del Viminale al termine dell’incontro. “In questa prospettiva, i Paesi ...

"In quest'ottica - ha concluso il ministro- abbiano anche condiviso l'esigenza di rafforzare la lotta contro il traffico di persone, di definire una strategia europea sui rimpatri e di ...
ROMA (ITALPRESS) – Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha presieduto in video conferenza la riunione ministeriale tra i Paesi mediterranei dell'Unione europea alla quale hanno partecipato i ...
La stessa che la ministra Luciana Lamorgese aveva deciso, nel dicembre 2020 ... C'è la moglie del boss Giovanni Cesarano, elemento di vertice del clan Contini, il fratello di un affiliato al clan ...