La Corte Sportiva non fa sconti all’Inter | respinto il ricorso per il match col Bologna

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Giornata di provvedimenti per lad’Appello della Figc che, dopo la sentenza sulla partita tra Udinese e Salernitana, si è espressa anche sul caso deldello scorso 6 gennaio non disputato tra Inter e. La squadra di Inzaghi, per via dell’assenza dei rossoblu fermati da parte dell’Asl per i tanti casi di positività al Covid, ha presentato undopo la decisione finale del Giudice Sportivo, che ha optato per il recupero della gara. Inzaghi,, InterOggi, come riporta la redazione di Sportmediaset, laha appoggiato e convalidato la delibera del Giudice, confermando che la sfida, appena si troverà una data utile, andrà giocata.