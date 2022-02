Kendrick Lamar torna in concerto: dal vivo in Italia dopo 8 anni (Di lunedì 14 febbraio 2022) Kendrick Lamar torna in concerto in Italia, arriva l’annuncio ufficiale. A pochissime ore dalla sua performance all’Halftime Show, Kendrick Lamar ha annunciato una data Italiana. Il rapper sarà infatti live il 23 giugno all’Ippodromo Snai San Siro/Milano Summer Festival. La data milanese di Kendrick, unica data Italiana, è al momento anche l’unica data europea del suo tour.I biglietti saranno in esclusiva sul sito vivo Club (vivo concerti) per gli abbonati partire dalle ore 11 di martedì 15 febbraio. Per tutti gli altri a partire dalle ore 11 di mercoledì 16 febbraio. Kendrick Lamar torna in concerto, i biglietti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 14 febbraio 2022)inin, arriva l’annuncio ufficiale. A pochissime ore dalla sua performance all’Halftime Show,ha annunciato una datana. Il rapper sarà infatti live il 23 giugno all’Ippodromo Snai San Siro/Milano Summer Festival. La data milanese di, unica datana, è al momento anche l’unica data europea del suo tour.I biglietti saranno in esclusiva sul sitoClub (concerti) per gli abbonati partire dalle ore 11 di martedì 15 febbraio. Per tutti gli altri a partire dalle ore 11 di mercoledì 16 febbraio.in, i biglietti ...

ilpost : Lo spettacolo all’intervallo del Super Bowl con Dr. Dre e Snoop Dogg, tra gli altri - FulvioRomanin : e insomma il 24 giugno dovrei andare in Piemonte per un convegno misteriosissimo. Oggi esce la notizia che il 23 gi… - davidepanux : La mia unica speranza per quest'anno è che Kendrick Lamar droppi del resto mi interessa ben poco - effettomusic : @kendricklamar: dopo l'esplosiva performance al Super Bowl stanotte, annunciata l'unica data italiana del suo tour… - effettomusic : KENDRICK LAMAR: dopo l'esplosiva performance al Super Bowl stanotte, annunciata l'unica data italiana del suo tour -

