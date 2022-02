Ivan Reitman: I migliori film per ricordarlo (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ricordiamo Ivan Reitman, il regista di Ghostbusters scomparso il 12 febbraio del 2022, attraverso i suoi migliori film. Chissà, se nel posto in cui si trova ora Ivan Reitman, scomparso il 12 febbraio del 2022, si troverà a incontrare dei fantasmi? Ci piace immaginarlo così, anche nell'aldilà, in quell'Afterlife che era nel titolo originale dell'ultimo film che ha prodotto, Ghostbusters: Afterlife, da noi arrivato con il titolo Ghostbusters: Legacy. Ci piace immaginarlo alle prese con spiriti divertenti, allegri, che lui, non abbiamo dubbi, contribuirà a far divertire. Ivan Reitman ha fatto questo con noi, da quando eravamo bambini, e ha continuato a farlo fino a pochi mesi fa, con l'ultimo capitolo della saga degli Acchiappafantasmi, ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ricordiamo, il regista di Ghostbusters scomparso il 12 febbraio del 2022, attraverso i suoi. Chissà, se nel posto in cui si trova ora, scomparso il 12 febbraio del 2022, si troverà a incontrare dei fantasmi? Ci piace immaginarlo così, anche nell'aldilà, in quell'Afterlife che era nel titolo originale dell'ultimoche ha prodotto, Ghostbusters: Afterlife, da noi arrivato con il titolo Ghostbusters: Legacy. Ci piace immaginarlo alle prese con spiriti divertenti, allegri, che lui, non abbiamo dubbi, contribuirà a far divertire.ha fatto questo con noi, da quando eravamo bambini, e ha continuato a farlo fino a pochi mesi fa, con l'ultimo capitolo della saga degli Acchiappafantasmi, ...

Advertising

RaiNews : Addio a Ivan Reitman, regista di commedie di grande successo negli anni '80 tra cui 'Ghostbusters' - Tg3web : È morto a 75 anni il regista Ivan Reitman. Molti i film diretti e prodotti, ma il suo nome resta per sempre legato… - Agenzia_Ansa : E' morto Ivan Reitman, produttore e regista di Ghostbusters #ANSA - ciakmag : Una splendida tripletta per ricordare #IvanReitman questa sera su #Sky #Ghosbusters - vagrantforlives : RT @LuccaCandG: E' morto a 75 anni il regista Ivan Reitman passato alla storia come produttore di 'Animal House', film diretto da John Land… -