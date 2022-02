Inter Liverpool, sarà Marciniak il direttore di gara dell’andata (Di lunedì 14 febbraio 2022) Inter-Liverpool, arbitra Marciniak: i precedenti dell’arbitro polacco quando ha condotto le partite della formazione nerazzurra sarà Szymon Marciniak l’arbitro della sfida tra Inter e Liverpool, andata degli ottavi di finale Champions League, che si disputerà mercoledì 16 febbraio alle 21:00 a San Siro. L’ultimo precedente di Marciniak con l’Inter risale al successo per 5-0 contro lo Shakhtar Donetsk nella semifinale di Europa League del 17 agosto 2020. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 febbraio 2022), arbitra: i precedenti dell’arbitro polacco quando ha condotto le partite della formazione nerazzurraSzymonl’arbitro della sfida tra, andata degli ottavi di finale Champions League, che si disputerà mercoledì 16 febbraio alle 21:00 a San Siro. L’ultimo precedente dicon l’risale al successo per 5-0 contro lo Shakhtar Donetsk nella semifinale di Europa League del 17 agosto 2020. L'articolo proviene da Calcio News 24.

