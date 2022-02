In Edicola sul Fatto Quotidiano del 15 Febbraio: “Banda Bassotti” Lo dice babbo Renzi. Giglio tragico La lettera al figlio agli atti del suo processo (Di martedì 15 febbraio 2022) Firenze. Il processo a babbo Tiziano La lettera di papà Renzi a Matteo: “Boschi e Bianchi Banda Bassotti” Sei pagine. “Hai l’immunità, non c’è più il rischio che tramite me arrivino a te”. Bordate anche a Carrai: “È un uomo falso” Di Marco Lillo e Valeria Pacelli Querelatevi da soli Di Marco Travaglio Della letterina di babbo Tiziano al figlio Matteo su “Carrai uomo falso” e la “Banda Bassotti (Bianchi, Bonifazi, Boschi) che hanno lucrato senza ritegno dalla posizione di accoliti tuoi”, si occupa da par suo Padellaro. Noi ci limitiamo a proporre di affiggerla in tutte le bacheche del Tribunale di Firenze, di cui la famiglia Renzi I migliori. Oggi il consiglio dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Firenze. IlTiziano Ladi papàa Matteo: “Boschi e Bianchi” Sei pagine. “Hai l’immunità, non c’è più il rischio che tramite me arrivino a te”. Bordate anche a Carrai: “È un uomo falso” Di Marco Lillo e Valeria Pacelli Querelatevi da soli Di Marco Travo Della letterina diTiziano alMatteo su “Carrai uomo falso” e la “(Bianchi, Bonifazi, Boschi) che hanno lucrato senza ritegno dalla posizione di accoliti tuoi”, si occupa da par suo Padellaro. Noi ci limitiamo a proporre di affiggerla in tutte le bacheche del Tribunale di Firenze, di cui la famigliaI migliori. Oggi il consiglio dei ...

fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI Scattano le restrizioni decise 40 giorni fa, prima del crollo dei casi. Gli altri Paesi riaprono e… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 Febbraio: Da domani super green pass e obbligo sono inutili, ma Draghi perse… - fattoquotidiano : Celebrato sul sito del ministero il sacrario reggimento “Giovani Fascisti”-Africa settentrionale 1940/1943, a Ponti… - EnricoSavasta : RT @fattoquotidiano: In Edicola sul Fatto Quotidiano del 15 Febbraio: “Banda Bassotti” Lo dice babbo Renzi. Giglio tragico La lettera al fi… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 15 Febbraio: “Banda Bassotti” Lo dice babbo Renzi. Giglio tragico La lettera al… -