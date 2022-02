Il "Valentine’s Day" della Royal Family è celebrato lontano da occhi indiscreti. Ma devono aver pazienza: la cenetta rischia di essere spostata (Di lunedì 14 febbraio 2022) Anche la Royal Family britannica festeggia San Valentino e, nonostante debbano tenersi lontani da cene romantiche in ristoranti affollati, i Windsor sanno come celebrare l’occasione in grande stile, con gesti semplici e persino commoventi. Come la foto postata sui social dalla regina Elisabetta, lo scorso anno, con una delle camelie dei giardini di Buckingham Palace, definita un “simbolo d’amore”. Pochi mesi prima, lei e Filippo avevano celebrato i loro 73 anni di matrimonio da record. William e Kate, la nuova vita guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di lunedì 14 febbraio 2022) Anche labritannica festeggia San Valentino e, nonostante debbano tenersi lontani da cene romantiche in ristoranti affollati, i Windsor sanno come celebrare l’occasione in grande stile, con gesti semplici e persino commoventi. Come la foto postata sui social dalla regina Elisabetta, lo scorso anno, con una delle camelie dei giardini di Buckingham Palace, definita un “simbolo d’amore”. Pochi mesi prima, lei e Filippo avevanoi loro 73 anni di matrimonio da record. William e Kate, la nuova vita guarda le foto ...

