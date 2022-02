Il teaser di Bridgerton 2 riparte dalla lingua affilata di Lady Whistledown, un mistero ormai svelato (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il teaser di Bridgerton 2 apre ufficialmente la promozione della nuova stagione del period drama di Netflix, in arrivo il prossimo 25 marzo. La serie record di visualizzazioni al suo debutto – poco più di un anno fa, nel Natale del 2020, attirò qualcosa come 63 milioni di flussi streaming nel primo mese sulla piattaforma – sta per tornare con un nuovo capitolo frutto dell’adattamento del secondo romanzo dell’omonima saga letteraria best-seller di Julia Quinn, che ha giovato non poco del successo del format tv in termini di nuove vendite. Il teaser di Bridgerton 2 è imperniato perlopiù sulla voce narrante della serie, l’acuta e pettegola Lady Whistledown che nella versione originale in lingua inglese continuerà ad essere quella di Julie Andrews: ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ildi2 apre ufficialmente la promozione della nuova stagione del period drama di Netflix, in arrivo il prossimo 25 marzo. La serie record di visualizzazioni al suo debutto – poco più di un anno fa, nel Natale del 2020, attirò qualcosa come 63 milioni di flussi streaming nel primo mese sulla piattaforma – sta per tornare con un nuovo capitolo frutto dell’adattamento del secondo romanzo dell’omonima saga letteraria best-seller di Julia Quinn, che ha giovato non poco del successo del format tv in termini di nuove vendite. Ildi2 è imperniato perlopiù sulla voce narrante della serie, l’acuta e pettegolache nella versione originale ininglese continuerà ad essere quella di Julie Andrews: ...

team_world : #Bridgerton sta per tornare su Netflix con una nuova stagione: ecco il primo teaser ufficiale in italiano ???? - tomlingiuls_ : RT @team_world: #Bridgerton sta per tornare su Netflix con una nuova stagione: ecco il primo teaser ufficiale in italiano ???? - MeHugIdols : RT @team_world: #Bridgerton sta per tornare su Netflix con una nuova stagione: ecco il primo teaser ufficiale in italiano ???? - haroldina97 : RT @team_world: #Bridgerton sta per tornare su Netflix con una nuova stagione: ecco il primo teaser ufficiale in italiano ???? - team_world : #Bridgerton sta per tornare su Netflix con una nuova stagione: ecco il primo teaser ufficiale in italiano ???? -