Il braccio di ferro sull’Ucraina è una crisi paradossale (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il braccio di ferro sull’Ucraina in corso tra la Russia di Vladimir Putin e l’Occidente di cui Joe Biden vuole essere leader è una crisi paradossale, dove il ‘cattivo’ che si prepara ad aggredire ha modi e toni serafici e il ‘buono’ che difende la pace ha modi e toni isterici. Per di più, nessuno capisce quale vantaggio avrebbe la Russia a invadere l’Ucraina – e, infatti, non è detto che lo faccia -, andando incontro a sanzioni durissime; né quale vantaggio abbia l’Occidente ad alzare il livello dell’allarme a toni parossistici, salvo potere poi dire – si spera – di avere sventato il peggio. Per capire la questione ucraina, bisogna andare un po’ indietro nel tempo ed avere ben presente che le frontiere dell’attuale Ucraina furono stabilite tenendo conto della sua appartenenza all’Unione sovietica: come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ildiin corso tra la Russia di Vladimir Putin e l’Occidente di cui Joe Biden vuole essere leader è una, dove il ‘cattivo’ che si prepara ad aggredire ha modi e toni serafici e il ‘buono’ che difende la pace ha modi e toni isterici. Per di più, nessuno capisce quale vantaggio avrebbe la Russia a invadere l’Ucraina – e, infatti, non è detto che lo faccia -, andando incontro a sanzioni durissime; né quale vantaggio abbia l’Occidente ad alzare il livello dell’allarme a toni parossistici, salvo potere poi dire – si spera – di avere sventato il peggio. Per capire la questione ucraina, bisogna andare un po’ indietro nel tempo ed avere ben presente che le frontiere dell’attuale Ucraina furono stabilite tenendo conto della sua appartenenza all’Unione sovietica: come ...

Ultime Notizie dalla rete : braccio ferro Lavrov: 'Accordo con Usa e Ue possibile". L'Ucraina rinuncia alla Nato? Al netto delle molte questioni sul tavolo del braccio di ferro tra Usa e Russia, la carta della "finlandizzazione" dell'Ucraina potrebbe essere giocata. Non è detto che sia dirimente a lungo termine, ...

'Posta in gioco altissima'. Russia - Ucraina, i veri motivi della crisi: cosa sta accadendo Ma quali sono le vere ragioni del braccio di ferro tra i due paesi? Perché gli Usa hanno alzato così tanto la tensione negli ultimi giorni? Il nodo Ucraina è tutto legato all'eventuale ingresso di ...

Il braccio di ferro sull'Ucraina è una crisi paradossale Il Fatto Quotidiano

Russia Ucraina, quali sono i motivi della crisi e la posizione degli Usa Al momento solo il 6% dei confini russi toccano Paesi della Nato. Vecchie ruggini: le origini del braccio di ferro tra Mosca e Kiev, bisogna andare al 1991 Il Cremlino vuole mantenere la sua sfera ...

