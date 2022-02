GF Vip 6 | anticipazioni puntata 14 febbraio 2022 | delusione per Lulù | Alex Belli rientra

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Finalmente il giorno tanto atteso dai telespettatori (sia nel bene che nel male) è arrivato: durante la diretta del Grande Fratello Vip 6 di stasera, 142021,rientrerà nella Casa più spiata d’Italia. Come ben sappiamo, il suo rientro non sarà una sorpresa per i ragazzi, visto che alcune urla fuori da Cinecittà lo hanno ampiamente anticipato. Ci saranno poi diverse sorprese per San Valentino, ma si tratterà per lo più di sorprese… “amare”. Vediamo perché! GF Vip, Soleil Sorge nella bufera: “Ha mentito spudoratamente” In un intervento pubblico, un noto volto tv sferra delle dure accuse alla papabile finalista del reality dei vip: i dettagli GF Vip 6,...

