Covid | Speranza | “Guardiamo alle prossime settimane con fiducia”

Il ministro della Salute Roberto Speranza, nel corso di un intervento all'inaugurazione dell'Anno accademico 2021-2022 dell'università Vita-Salute San Raffaele di Milano, ha parlato di ottimismo riguardo al futuro della pandemia. La curva dei contagi in Italia scende ed è stato già programmato il calendario che nelle prossime settimane porterà all'allentamento di quasi tutte le misure anti-Covid. "Guardiamo alle prossime settimane con maggiore fiducia e lo facciamo soprattutto perché abbiamo finalmente una percentuale molto alta di persone che hanno scelto la strada del vaccino come leva fondamentale per affrontare questa stagione così difficile – ha detto il ministro. – Dopo molte settimane tutt'altro ...

