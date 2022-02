Coronavirus, oggi in Italia calano i contagi ma aumentano i decessi (Di lunedì 14 febbraio 2022) Sono 28.630 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 51.959. Le vittime sono invece 281, mentre ieri erano state 191. Sono 12.134.451 gli... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 14 febbraio 2022) Sono 28.630 i nuovida Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 51.959. Le vittime sono invece 281, mentre ieri erano state 191. Sono 12.134.451 gli...

