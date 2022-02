Colantuono esonerato | la Salernitana vuole Pirlo | offerto un quadriennale

(Di lunedì 14 febbraio 2022) La notizia dell’esonero imminente di Stefanoera nell’aria da qualche ora. Adesso, anche se manca ancora l’ufficialità della, sembra che non ci siano dubbi: il club campano cambia ancora allenatore e avrebbe già riferito ala decisione di non proseguire più il percorso insieme. La, dunque, cambia allenatore per la seconda volta:, infatti, aveva sostituito Castori, arrivando alla 9ª giornata di campionato, ma non ha portato i risultati sperati, visto che laè ultima in classifica. Iervolino e Sabatini le vogliono provare tutte pur di restare in Serie A e stanno valutando di ingaggiare Andrea, ancora sotto contratto con la Juventus: il club avrebbe giàall’ex bianconero ...

AlfredoPedulla : #Colantuono esonerato, #Pirlo prima scelta della #Salernitana come anticipato da @MCriscitiello @tvdellosport subit… - DiMarzio : La #Salernitana ha comunicato l'esonero a #Colantuono. Ora contatti avviati con #Pirlo - MCriscitiello : Colantuono esonerato a Salerno @tvdellosport #sportitaliamercato - alessiof89 : IL BLOG DI ALESSIO FASANO: Andrea #Pirlo potrebbe ripartire dalla Salernitana. Esonerato #Colantuono… - Mediagol : Salernitana, esonerato Colantuono: primi contatti per sostituirlo, si pensa a Pirlo -

Terzo cambio in panchina dunque per i granata, che avevano iniziato la stagione con Fabrizio Castori per poi proseguire proprio con. Non è ancora noto chi prenderà il posto di quest'ultimo ...Salta un'altra panchina in Serie A. Il tecnico dopo il pareggio di domenica è stato. La prima idea è Andrea PirloNuovo esonero in Serie A. Il giorno dopo il pareggio della ...non è ...Tutto questo messo insieme sta spingendo il presidente Iervolino e il ds Sabatini ad optare per l'esonero di Stefano Colantuono. Una scelta che sembra ormai certa in casa Salernitana, quello che ...Il nome circolato nelle ultime ore sarebbe quello di Pirlo, ancora in cerca di una panchina dopo l’avventura dello scorso anno con la Juventus. Tuttavia l’allenatore in pole sembra essere Davide ...