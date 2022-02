Cassano: “Serie A campionato fasullo: Piatek torna e segna, Icardi non si vede più” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Senza peli sulla lingua Antonio Cassano, che ai microfoni della Bobo TV ha sparato a zero sulla Serie A, definendola “un campionato fasullo”. L’ex calciatore, a supporto della sua tesi, ha menzionato gli esempi di Krzysztof Piatek e Mauro Icardi: “Il polacco è stato un disastro fuori dall’Italia, avrà fatto 4 reti senza essere mai titolare. Poi torna in Italia e segna. Stesso discorso per Icardi. Da quando è al Psg non si sente più. Ha fatto addirittura più gol Kean in un anno che lui in tre. Nelle grandi squadre in determinati campionati devi giocare a calcio“. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 14 febbraio 2022) Senza peli sulla lingua Antonio, che ai microfoni della Bobo TV ha sparato a zero sullaA, definendola “un”. L’ex calciatore, a supporto della sua tesi, ha menzionato gli esempi di Krzysztofe Mauro: “Il polacco è stato un disastro fuori dall’Italia, avrà fatto 4 reti senza essere mai titolare. Poiin Italia e. Stesso discorso per. Da quando è al Psg non si sente più. Ha fatto addirittura più gol Kean in un anno che lui in tre. Nelle grandi squadre in determinati campionati devi giocare a calcio“. SportFace.

