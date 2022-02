Caronno | compie 100 anni con gli auguri… di Papa Francesco

(Di lunedì 14 febbraio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Avere centoe non dimostrarli. Li ha compiuti Angelo Villa il 7 febbraio scorso, festeggiando questo speciale traguardo con le massime autorità civili e religiose e col medico di famiglia. Circondato dalla moglie Cesarina, dai figli Luisella, Gabriella e Giuliano, il centenario ha ricevuto le graditissime visite del sindaco Marco Giudici, del parroco Don tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Caronno compie

Il Notiziario

Il sindaco Antonio Rusconi si è recato questa mattina, martedì 18 Gennaio, a casa della signora Giudici Giovanna che100 anni oggi , una nuova centenaria nella nostra comunità, nata aPertusella, e che ha poi lavorato in un calzificio e nei campi e successivamente si è trasferita col nipote Mario ...Lo stadio comunale diregala sicuramente tanto spazio per le ambizioni di entrambe le ... Durante il secondo tempo, nonostante il tabellino,grandi parate. Nestri Medforth 6 Si prende un ...Avere cento anni e non dimostrarli. Li ha compiuti Angelo Villa il 7 febbraio scorso, festeggiando questo speciale traguardo con le massime autorità civili e religiose e col medico di famiglia.