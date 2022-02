Calciomercato Juventus, De Ligt è impazzito? Agnelli furioso, spaccatura totale (Di lunedì 14 febbraio 2022) La Juventus e de Ligt, una situazione che potrebbe evolversi nelle prossime settimane. Ecco le ultime novità. Barcellona, Manchester United o Juventus? Il futuro di de Ligt si potrebbe decidere nelle prossime settimane. Andiamo a vedere come si potrebbe sviluppare la situazione secondo le ultime indiscrezioni. Getty ImagesIn vista del prossimo anno la Juventus deve risolvere diverse situazioni e una riguarda de Ligt; il futuro del difensore olandese, stando anche alle parole del suo procuratore “Il ragazzo è pronto per un nuovo step“, potrebbe essere lontano da Torino. Martina Hamdy, chi è la meteorologa bollente che ha fatto impazzire i tifosi juventini La Juventus valuta l’ex Ajax almeno novanta milioni di euro e sul giocatore è decisamente forte l’interesse di ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 14 febbraio 2022) Lae de, una situazione che potrebbe evolversi nelle prossime settimane. Ecco le ultime novità. Barcellona, Manchester United o? Il futuro di desi potrebbe decidere nelle prossime settimane. Andiamo a vedere come si potrebbe sviluppare la situazione secondo le ultime indiscrezioni. Getty ImagesIn vista del prossimo anno ladeve risolvere diverse situazioni e una riguarda de; il futuro del difensore olandese, stando anche alle parole del suo procuratore “Il ragazzo è pronto per un nuovo step“, potrebbe essere lontano da Torino. Martina Hamdy, chi è la meteorologa bollente che ha fatto impazzire i tifosi juventini Lavaluta l’ex Ajax almeno novanta milioni di euro e sul giocatore è decisamente forte l’interesse di ...

