Bugie o chiacchiere: i dolcetti per un Carnevale goloso, ma leggero! (Di lunedì 14 febbraio 2022) Si sente nell’aria il profumo delle frittelle di Carnevale e già in pasticceria o in panetteria, trionfano le Bugie o chiacchiere! Cambiano nome a seconda della regione di riferimento, ma il gusto è inconfondibile. Fritte nell’olio sono la coccola che i cattolici praticanti si concedono prima del mercoledì delle Ceneri, prima dell’inizio della Quaresima. La ricetta che vi suggeriamo noi di Non Solo Riciclo vi permetterà di ottenere delle chicche morbidissime e profumate all’acqua di fiori di arancio. Se non conoscete questo ingrediente, cliccate qui per prepararla voi. Procuratevi poi: uova, 3 farina, 500 g latte, 100 ml burro, 60 g zucchero, 40 g lievito per dolci, 1 bustina acqua di fiori di arancio, 4 cucchiai olio di semi, q.b. per friggere zucchero a velo, q.b. per decorare Con queste dosi realizzerete circa 50/60 ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 14 febbraio 2022) Si sente nell’aria il profumo delle frittelle die già in pasticceria o in panetteria, trionfano le! Cambiano nome a seconda della regione di riferimento, ma il gusto è inconfondibile. Fritte nell’olio sono la coccola che i cattolici praticanti si concedono prima del mercoledì delle Ceneri, prima dell’inizio della Quaresima. La ricetta che vi suggeriamo noi di Non Solo Riciclo vi permetterà di ottenere delle chicche morbidissime e profumate all’acqua di fiori di arancio. Se non conoscete questo ingrediente, cliccate qui per prepararla voi. Procuratevi poi: uova, 3 farina, 500 g latte, 100 ml burro, 60 g zucchero, 40 g lievito per dolci, 1 bustina acqua di fiori di arancio, 4 cucchiai olio di semi, q.b. per friggere zucchero a velo, q.b. per decorare Con queste dosi realizzerete circa 50/60 ...

Advertising

aranjino : domani è san valentino e io non ho le frappe chiacchiere crostoli bugie da mangiare da sola nella totale disperazione - alehugme3 : Chiamatele chiacchiere, frappe, bugie o come volete...restano comunque una droga. - jepjazz_ : RT @ReporterGourmet: Crostoli, bugie, cenci, sfrappole, galani, chiacchiere: sono solo alcuni dei modi di chiamare le frappe che, di region… - ReporterGourmet : Crostoli, bugie, cenci, sfrappole, galani, chiacchiere: sono solo alcuni dei modi di chiamare le frappe che, di reg… - heyredhoney : @vil4v Qui li chiamano bugie, al massimo chiacchiere. Crostoli e galani non li avevano neanche mai sentiti. Però ti… -