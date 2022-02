Brignone: «Sono in tilt. Non sarò a Milano-Cortina, senza villaggio olimpico mi passa la voglia» (Di lunedì 14 febbraio 2022) La Brignone è in crisi. Dopo l’argento in gigante e il 7° posto in superG, scrive Repubblica, la sciatrice perde la rotta. In prova di discesa è 31^ a +2”70. Si lamenta della pista e di se stessa e annuncia che non sarà a Milano-Cortina. «E’ andata malissimo questa prova. Non ho un buon feeling, non l’ho trovato neanche oggi su questa pista, fin dalla terza curva Sono subito scivolata e non Sono neanche riuscita tirare la curva quella che l’altro giorno avevo saltato, oggi ho frenato talmente tanto che mi Sono fermata. Non riesco a fare nessuna differenza. Vado bene solo nelle 4 curve di muro qua sotto, non Sono abbastanza. Tutto il resto faccio schifo. Vado in tilt mentalmente, non ho buon feeling, non Sono appoggiata, non ho ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 14 febbraio 2022) Laè in crisi. Dopo l’argento in gigante e il 7° posto in superG, scrive Repubblica, la sciatrice perde la rotta. In prova di discesa è 31^ a +2”70. Si lamenta della pista e di se stessa e annuncia che non sarà a. «E’ andata malissimo questa prova. Non ho un buon feeling, non l’ho trovato neanche oggi su questa pista, fin dalla terza curvasubito scivolata e nonneanche riuscita tirare la curva quella che l’altro giorno avevo saltato, oggi ho frenato talmente tanto che mifermata. Non riesco a fare nessuna differenza. Vado bene solo nelle 4 curve di muro qua sotto, nonabbastanza. Tutto il resto faccio schifo. Vado inmentalmente, non ho buon feeling, nonappoggiata, non ho ...

