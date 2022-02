Benitez: “Napoli, sono stato bene. Quell’autogol di Zuniga…” (Di lunedì 14 febbraio 2022) L’Inter sfida il Liverpool il Champions League e Rafa Benitez è uno dei grandi ex allenatori del match. Ma il tecnico spagnolo ha allenato anche a Napoli, dove ha lasciato dei bei ricordi nella tifoseria azzurra. Non è un caso che Benitez, grandissimo conoscitore di calcio, abbia favorito l’arrivo in azzurro di giocatori del calibro di Albiol, Callejon, Higuain e Mertens. Corriere dello Sport ha intervistato Benitez sulla sfida di Champions League Inter-Liverpool, ma l’allenatore spagnolo ha parlato anche della sua esperienza al Napoli: “Napoli è una città dove sono stato bene, dove ho ancora amici e dove ho vinto. Al Napoli mi legano ricordi belli e mi fa piacere che stia lottando per lo scudetto. Ha ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 14 febbraio 2022) L’Inter sfida il Liverpool il Champions League e Rafaè uno dei grandi ex allenatori del match. Ma il tecnico spagnolo ha allenato anche a, dove ha lasciato dei bei ricordi nella tifoseria azzurra. Non è un caso che, grandissimo conoscitore di calcio, abbia favorito l’arrivo in azzurro di giocatori del calibro di Albiol, Callejon, Higuain e Mertens. Corriere dello Sport ha intervisulla sfida di Champions League Inter-Liverpool, ma l’allenatore spagnolo ha parlato anche della sua esperienza al: “è una città dove, dove ho ancora amici e dove ho vinto. Almi legano ricordi belli e mi fa piacere che stia lottando per lo scudetto. Ha ...

