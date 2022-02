Bassetti denuncia: ‘Ennesimo attacco no vax, la magistratura dia un segnale forte’ (Di lunedì 14 febbraio 2022) GENOVA – “Avrei voluto iniziare il San Valentino in maniera diversa. Invece sono stato vittima per tutta la notte, e continuo a esserlo anche stamattina, dell’ennesimo attacco telefonico e di messaggistica WhatsApp sul mio cellulare da parte dei soliti violenti no vax e no Green pass. In questo ultimo caso un agglomerato di ignoranza, terrapiattismo, volgarità, violenza e delinquenza. Credo che serva un segnale forte da parte della magistratura per far capire che lo Stato ci difende ed è dalla parte dei medici. Date un segnale. Sarebbe importante”. Lo chiede Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. “Per fortuna, a parte questo vomitevole attacco – scrive su Facebook – il Covid è sempre meno un problema ospedaliero e ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 14 febbraio 2022) GENOVA – “Avrei voluto iniziare il San Valentino in maniera diversa. Invece sono stato vittima per tutta la notte, e continuo a esserlo anche stamattina, dell’ennesimotelefonico e di messaggistica WhatsApp sul mio cellulare da parte dei soliti violenti no vax e no Green pass. In questo ultimo caso un agglomerato di ignoranza, terrapiattismo, volgarità, violenza e delinquenza. Credo che serva unforte da parte dellaper far capire che lo Stato ci difende ed è dalla parte dei medici. Date un. Sarebbe importante”. Lo chiede Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. “Per fortuna, a parte questo vomitevole– scrive su Facebook – il Covid è sempre meno un problema ospedaliero e ...

