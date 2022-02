Advertising

Billa42_ : Attacchi Houthi: jet americani F-22 arrivano alla base degli UAE - Piergiulio58 : RT @agenzia_nova: #Golfo Gli #Usa schierano i caccia F-22 negli #Emirati dopo gli attacchi #Houthi - Ultron65 : RT @agenzia_nova: #Golfo Gli #Usa schierano i caccia F-22 negli #Emirati dopo gli attacchi #Houthi - agenzia_nova : #Golfo Gli #Usa schierano i caccia F-22 negli #Emirati dopo gli attacchi #Houthi - pasqualecapozzi : Golfo: gli Usa schierano i caccia F-22 negli Emirati dopo gli attacchi Houthi -

Ultime Notizie dalla rete : Attacchi Houthi

La coalizione guidata dall'Arabia Saudita in Yemen ha dichiarato oggi, luned , di aver distrutto un sistema di comunicazioni utilizzato perdi droni dei ribellie che si trovava vicino al ministero delle Comunicazioni a Sanaa. Riyadh interviene nel vicino Yemen dal 2015 per sostenere le forze filogovernative contro gli ...Il dispiegamento avviene dopo una serie dicontro gli Emirati lanciati dai ribelli sciitispalleggiati dall'Iran in Yemen. "Le capacità senza precedenti dell'F - 22 in una varietà di ...Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa ufficiale yemenita “Saba”, una fonte locale ha riferito che gli Houthi hanno colpito anche un secondo campo profughi nella zona di Abdala del distretto ...dopo che l’esercito nazionale ha lanciato un massiccio attacco che si è esteso a Rawdat Jahm. Le Brigate dei giganti hanno respinto anche i tentativi degli Houthi di infiltrarsi attraverso catene ...