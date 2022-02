Arisa balla con Vito Coppola ma San Valentino è con la mamma

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Dal suo profilo instagram,continua a informare i suoi follower condividendo con loro, molti momenti della sua vita. E oggi, nel giorno di San, si mostra felice a casa della. Per lei la festa, in questo giorni degli innamorati è con la suaalla quale ha anche dedicato delle parole importanti sui social. Chi si aspettava di vederla insieme a, almeno in questa occasione, resterà deluso.infattied è meravigliosa nel video di Cuori, la sua nuova canzone, con il maestro dindo con le stelle ma non trascorre con lui questo giorno degli innamorati. Sanlontano per quella che dovrebbe essere una coppia anche se non sono arrivate oggi dediche speciali via ...