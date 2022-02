Addio a Ivan Reitman | regista di Ghostbuster e I gemelli | produttore di Animal House

(Di lunedì 14 febbraio 2022) È mortoamericano, creatore deis,de Ie Junior,die padre di Jasondi film cult comes eè morto nel sonno sabato notte nella sua casa di Montecito, in California, come riferito dalla sua famiglia all’Associated Press. «La nostra famiglia è in lutto per la perdita inaspettata di un marito, padre e nonno che ci ha insegnato a cercare sempre la magia nella vita», hanno detto i suoi figli, ilJason ...

AGI - È morto all'età di 75 anniReitman, il regista e produttore canadese che diresse commedie di grande successo come 'Ghostbusters', 'Polpette', 'I gemelli' e 'Junior'. Reitman si è spento sabato scorso nel sonno nella sua ...Reitman: il regista degli Acchiappafantasmi Come riporta rollingstone.it , il figlio diReitman ha annunciato la sua morte con il seguente messaggio: ' La nostra famiglia piange la ...Morto a 75 anni il regista e produttore cinematografico canadese Ivan Reitman, che ha diretto commedie di grande successo come “Ghostbusters – Acchiappafantasmi”, “Polpette”, “Stripes – Un plotone di ...Ivan Reitman, produttore-regista di Ghostbusters, è morto in California all'età di 75 anni. Nato in Cecoslovacchia e cresciuto in Canada, raggiunse il successo come produttore di Animal House nel 1978 ...