Abusi sessuali nella Chiesa, si mobilitano le associazioni (Di lunedì 14 febbraio 2022) Curato dal giornalista Federico Tulli, l'archivio, il primo in Italia del genere, sarà messo online venerdì 18 febbraio su https://Chiesaepedofilia.left.it/ mostrando i primi 50 casi censiti e ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 14 febbraio 2022) Curato dal giornalista Federico Tulli, l'archivio, il primo in Italia del genere, sarà messo online venerdì 18 febbraio su https://epedofilia.left.it/ mostrando i primi 50 casi censiti e ...

a_padellaro : LA LEZIONE DEL PAPA Oggi lo spazio di questa piccola rubrica è dedicato a #PapaFrancesco. A cui, forse, domenica sc… - lauraboldrini : Al fianco di studentesse e studenti di #Cosenza in protesta contro gli abusi sessuali ai danni di 13 compagne di li… - vaticannews_it : #8febbraio #Ratzinger: 'Ancora una volta posso solo esprimere nei confronti di tutte le vittime di abusi sessuali l… - Simo07827689 : RT @BubuCc3: Elettroshock, frustate e abusi sessuali. Questo il trattamento in Arabia Saudita per chi combatte contro i diritti delle donne… - Gilauax : RT @BubuCc3: Elettroshock, frustate e abusi sessuali. Questo il trattamento in Arabia Saudita per chi combatte contro i diritti delle donne… -