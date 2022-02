Virtus Entella-Pontedera, Serie C: probabili formazioni e diretta tv (Di domenica 13 febbraio 2022) La ventiseiesima giornata del Girone B di Serie C vede giocarsi lo scontro playoff Virtus Entella-Pontedera. Le due squadre sono alla ricerca di punti fondamentali per la loro rincorsa alle zone alte della classifica, valide per giocarsi il passaggio in Serie B. Con Modena e Reggiana in fuga per il primo posto, le altre devono spartirsi gli altri 8 posti disponibili. L’Entella, quarto, punta al sorpasso sul Cesena al terzo posto, mentre il Pontedera, con una vittoria, rientrerebbe in zona playoff. A metà classifica è una vera e propria lotta di sopravvivenza, con 7 squadre in 3 punti. Vincere o perdere significherebbe dover rinunciare, almeno momentaneamente, al proprio posto playoff. Diventa, quindi, una gara da dentro o fuori: entrambe le squadre non possono ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 13 febbraio 2022) La ventiseiesima giornata del Girone B diC vede giocarsi lo scontro playoff. Le due squadre sono alla ricerca di punti fondamentali per la loro rincorsa alle zone alte della classifica, valide per giocarsi il passaggio inB. Con Modena e Reggiana in fuga per il primo posto, le altre devono spartirsi gli altri 8 posti disponibili. L’, quarto, punta al sorpasso sul Cesena al terzo posto, mentre il, con una vittoria, rientrerebbe in zona playoff. A metà classifica è una vera e propria lotta di sopravvivenza, con 7 squadre in 3 punti. Vincere o perdere significherebbe dover rinunciare, almeno momentaneamente, al proprio posto playoff. Diventa, quindi, una gara da dentro o fuori: entrambe le squadre non possono ...

Ultime Notizie dalla rete : Virtus Entella Diretta Gubbio Olbia/ Streaming video tv: è scontro diretto per i play - off (Serie C) Non è andata meglio ai sardi, che nelle ultime tre giornate hanno ottenuto soltanto ko, l'ultimo quello casalingo contro la Virtus Entella . Un periodo da dimenticare dunque per le due avversarie, ...

Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score 26giornata (13 febbraio) ... Lecco, Piacenza 32 Mantova, AlbinoLeffe 28 Trento, Virtus Verona 27 Fiorenzuola, Pergolettese 26 ...Salus 19 GIRONE B Ore 14.00 Gubbio Olbia Ore 14.30 Viterbese Teramo Ore 17.30 Cesena Grosseto Entella ...

Virtus Entella - Pontedera, Volpe chiede concentrazione - Il Secolo XIX Il Secolo XIX Virtus Entella-Pontedera, Serie C: probabili formazioni e diretta tv La ventiseiesima giornata del Girone B di Serie C vede giocarsi lo scontro playoff Virtus Entella-Pontedera. Le due squadre sono alla ricerca di punti fondamentali per la loro rincorsa alle zone alte ...

Modena prova a espugnare Lucca Alle 14 a Gubbio arriva l’Olbia, alle 14,30 Teramo e Viterbese. Alle 17.30 tutte le altre: il Modena è ospite della Lucchese, a Cesena arriva il Grosseto, la Virtus Entella attende il Pontedera, ...

