Viabilità Roma Regione Lazio del 13-02-2022 ore 10:30 (Di domenica 13 febbraio 2022) Viabilità DEL 13 FEBBRAIO 2022 ORE 10.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA PRENESTINA DOVE SEGNALIAMO CODE PER INCIDENTE ALTEZZA VIA DI PRATO LUNGO CASILINO NELLE DUE DIREZIONI PER IL RESTO AL MOMENTO LA CIRCOLazioNE RISULTA SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE DI Roma E SULLE PRIMCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione. A LATINA, SULLA REGIONALE FLACCA OGGI IL TRANSITO E’ REGOLARE NELLE GALLERIE TRA SPERLONGA E GAETA IN FASCIA DIURNA, MENTRE FINO AL 14 FEBBRAIO IL TRATTO RESTERÀ CHIUSO DI NOTTE FASCIA ORARIA 22-6, PER PERMETTERE IL MONITORAGGIO GEOSTRUTTURALE DELLE GALLERIE A CURA DI ASTRAL. IL SENSO UNICO ALTERNATO DIURNO RIPRENDERÀ DOMANI MATTINA RICORDIAMO CHE OGGI 13 FEBBRAIO SULLA RETE ... Leggi su romadailynews (Di domenica 13 febbraio 2022)DEL 13 FEBBRAIOORE 10.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA PRENESTINA DOVE SEGNALIAMO CODE PER INCIDENTE ALTEZZA VIA DI PRATO LUNGO CASILINO NELLE DUE DIREZIONI PER IL RESTO AL MOMENTO LA CIRCONE RISULTA SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE DIE SULLE PRIMCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA. A LATINA, SULLA REGIONALE FLACCA OGGI IL TRANSITO E’ REGOLARE NELLE GALLERIE TRA SPERLONGA E GAETA IN FASCIA DIURNA, MENTRE FINO AL 14 FEBBRAIO IL TRATTO RESTERÀ CHIUSO DI NOTTE FASCIA ORARIA 22-6, PER PERMETTERE IL MONITORAGGIO GEOSTRUTTURALE DELLE GALLERIE A CURA DI ASTRAL. IL SENSO UNICO ALTERNATO DIURNO RIPRENDERÀ DOMANI MATTINA RICORDIAMO CHE OGGI 13 FEBBRAIO SULLA RETE ...

