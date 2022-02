TUTTOSPORT – Napoli-Inter: la sfida scudetto la vincono Juve e Milan (Di domenica 13 febbraio 2022) Napoli e Inter pareggiano allo stadio Maradona, un risultato che può essere perfetto per la rincorsa di Milan e Juventus. I rossoneri oggi giocano alla 12.30 con la Sampdoria e vogliono dare continuità ai loro risultati dopo la vittoria nel derby di Milano. La Juventus, invece, sarà chiamata a giocare sul campo difficile dell’Atalanta, che però sta attraversando un periodo nero. Gli uomini di Gasperini hanno perso l’ultima di campionato, proprio in casa con il Cagliari e poi sono stati eliminati dalla Coppa Italia ad opera della Fiorentina. Anche per il Milan non sarà facile sul campo di una Sampdoria che con il ritorno di Giampaolo e la presenza di Sensi a centrocampo ha ritrovato la vittoria. Corsa scudetto: Juve e ... Leggi su napolipiu (Di domenica 13 febbraio 2022)pareggiano allo stadio Maradona, un risultato che può essere perfetto per la rincorsa dintus. I rossoneri oggi giocano alla 12.30 con la Sampdoria e vogliono dare continuità ai loro risultati dopo la vittoria nel derby dio. Lantus, invece, sarà chiamata a giocare sul campo difficile dell’Atalanta, che però sta attraversando un periodo nero. Gli uomini di Gasperini hanno perso l’ultima di campionato, proprio in casa con il Cagliari e poi sono stati eliminati dalla Coppa Italia ad opera della Fiorentina. Anche per ilnon sarà facile sul campo di una Sampdoria che con il ritorno di Giampaolo e la presenza di Sensi a centrocampo ha ritrovato la vittoria. Corsae ...

Advertising

cn1926it : “Un pareggio che non scontenta nessuno”. Il focus di Tuttosport su #NapoliInter - napolipiucom : TUTTOSPORT - Napoli-Inter: la sfida scudetto la vincono Juve e Milan #atalantajuventus #MilanSampdoria… - sportli26181512 : Tuttosport dopo Napoli-Inter: 'È un pari per il Milan': L’edizione odierna di Tuttosport dedica ampio spazio in pri… - MilanNewsit : Tuttosport dopo Napoli-Inter: 'È un pari per il Milan' - tuttonapoli : Napoli-Inter 1-1 e a Torino gongolano, Tuttosport: 'Al Maradona vincono Milan e Juve' -