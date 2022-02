Soleil Sorge e Nathaly Caldonazzo | lo spiazzante confronto pre puntata

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Un nuovotraa poche ore da una nuova. Ecco cos’è emersotornano a parlare di quanto è accaduto durante l’ultimaandata in onda lo scorso lunedì. A sbilanciarsi per prima spiazzando la showgirl è proprioche, rivolgendosi adichiara: “Dopo l’ultimo Confessionale a caldo, mi dispiace. È San Valentino siamo tutti più buoni e non serbo rancore nei tuoi confronti”.replica spiegando le ragioni delle sue critiche: “Io mi sono messa nei panni di chi subisce queste situazione” – afferma la concorrente riferendosi al comportamento ...

smascherata da un'amica/ "Quante bugie al GF Vip, smettila e cresci" Il primo incontro tra i due risale al 2015 , nel periodo in cui entrambi erano impegnati sul set del film ' Vacanze ...Pronta la replica di: Mamma mia in questi giorni è nera. Appena scopre che lui e Delia si ... E laha concluso: No, non con la lingua? un bacetto così. I fan di Jessica hanno preso male ...Un nuovo confronto tra Soleil Sorge e Nathaly Caldonazzo a poche ore da una nuova puntata. Ecco cos’è emerso Soleil Sorge e Nathaly Caldonazzo tornano a parlare di quanto è accaduto durante l’ultima ...Soleil Sorge smascherata da un’amica. Si tratta di Sarah Altobello, meglio nota come la ‘sosia’ di Melania Trump, con la quale ha partecipato all’Isola dei Famosi. (Il Sussidiario.net) Le due era ...