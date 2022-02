Sassuolo-Roma: le formazioni ufficiali e gli highlights in diretta (Di domenica 13 febbraio 2022) Goal News ? Al via Sassuolo-Roma: su StopandGoal, formazione ufficiale e live highlights del match, la partita tra le due formazioni è da ribaltare. Il Sassuolo è senza vittorie da tre partite e si è appena ripreso dall'umiliante sconfitta contro la Samp. La squadra di Mou è andata meglio nell'ultima giornata grazie al pareggio con l'Empoli, ma eravamo lontani dalle soddisfazioni che tifosi e società si aspettavano. Tutte le news: Sassuolo (4-3-3): Proposta; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique; Berardi, de Vrielle, Traore. Allevamenti DionisiRoma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbra; Karlsdorp, Mkhitaryan, Sergio Oliveira, Pellegrini, Wiener; Affina-Gian, Abraham. Mourinho Aggiornato il 13 Febbraio 2022 da ... Leggi su goalnews (Di domenica 13 febbraio 2022) Goal News ? Al via: su StopandGoal, formazione ufficiale e livedel match, la partita tra le dueè da ribaltare. Ilè senza vittorie da tre partite e si è appena ripreso dall'umiliante sconfitta contro la Samp. La squadra di Mou è andata meglio nell'ultima giornata grazie al pareggio con l'Empoli, ma eravamo lontani dalle soddisfazioni che tifosi e società si aspettavano. Tutte le news:(4-3-3): Proposta; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique; Berardi, de Vrielle, Traore. Allevamenti Dionisi(3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbra; Karlsdorp, Mkhitaryan, Sergio Oliveira, Pellegrini, Wiener; Affina-Gian, Abraham. Mourinho Aggiornato il 13 Febbraio 2022 da ...

Advertising

the88tips : ?????? | Sassuolo Calcio x Roma Bet: Under 3.5 Goals Odd: 1.45 - sportface2016 : #Sassuolo-#Roma, #Carnevali: “#Frattesi ha delle offerte. #Berardi? Vorremmo tenerlo ma…” - Footballmatchs2 : RT @Footballmatchs2: Sassuolo VS AS Roma Live Stream - romanewseu : Inizia la sfida del Mapei Stadium tra Sassuolo e Roma, seguila con noi: - footballive15 : RT @footballive15: Sassuolo VS AS Roma Live Stream -