Sarno | Comune illuminato di viola per l’Epilepsy day

(Di domenica 13 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Si illuminerà di, domani, lunedì 14 febbraio, Palazzo San Francesco ache così aderirà per iniziativa dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Canfora alla Giornata Internazionale dell’epilessia. L’”Epilepsy Day” rappresenta un importante momento di confronto e di sensibilizzazione che promuove, ogni anno, la consapevolezza sull’epilessia, in più di 120 paesi. Ogni anno, il secondo lunedì di febbraio, in ogni nazione, in ogni città, si illumina un monumento di, per rischiarare, non solo metaforicamente, una patologia, un gesto per richiamare l’attenzione ed evidenziare le difficoltà che incontrano quotidianamente le persone affette da epilessia, le loro famiglie, e chi se ne prende cura. L'articolo proviene da Anteprima24.it.