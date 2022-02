Pillole per una nuova storia Letteraria 050 di Federico Sanguineti (Di domenica 13 febbraio 2022) Dante nostro datore di lavoro Di Federico Sanguineti Nulla di più paradossale di un’ecdotica del capolavoro dantesco: per un verso, non resta traccia, com’altrui piacque, di autografo; per l’altro, un censimento che fa tremar le vene e i polsi. Facendo parte per sé, oppure in due che insieme vanno, o in “compagna picciola”, filologhe e filologi, fra l’un lito e l’altro in reciproco disaccordo si muovono, per l’alto mare aperto di una tradizione sconfinata, verso il Paradiso terrestre di “edizione critica” che (considerata da Contini “ipotesi di lavoro”) si presenta, alla luce di tali circostanze, anziché dilettoso monte, montagna bruna per la distanza: noi ci allegrammo ? ammonirebbe il Poeta ?, e tosto tornò in pianto. Si ha in effetti l’impressione, noi vecchi e tardi, di precipitare al ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 13 febbraio 2022) Dante nostro datore di lavoro DiNulla di più paradossale di un’ecdotica del capolavoro dantesco: per un verso, non resta traccia, com’altrui piacque, di autografo; per l’altro, un censimento che fa tremar le vene e i polsi. Facendo parte per sé, oppure in due che insieme vanno, o in “compagna picciola”, filologhe e filologi, fra l’un lito e l’altro in reciproco disaccordo si muovono, per l’alto mare aperto di una tradizione sconfinata, verso il Paradiso terrestre di “edizione critica” che (considerata da Contini “ipotesi di lavoro”) si presenta, alla luce di tali circostanze, anziché dilettoso monte, montagna bruna per la distanza: noi ci allegrammo ? ammonirebbe il Poeta ?, e tosto tornò in pianto. Si ha in effetti l’impressione, noi vecchi e tardi, di precipitare al ...

