Pechino 2022 | short track L’Olanda dedica l’oro della staffetta a Lara Van Ruijven

"Questa medaglia è per Lara che non c'è più". E' una dedica speciale quella della staffetta olandese dopo l'oro nello short track a Pechino 2022. Le atlete hanno voluto dedicare la medaglia a Lara Van Ruijven, compagna di squadra e bronzo con la staffetta a PyeongChang 2018, morta improvvisamente per una malattia autoimmune 18 mesi fa durante uno stage a Perpignan. "Sarà sempre nelle nostre menti e sappiamo che è con noi qui", ha commentato Yara van Kerkhof. Le ha fatto eco Suzanne Schulting: "E' davvero molto speciale, sarebbe stata davvero molto orgogliosa".

