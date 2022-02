Oroscopo della settimana di Paolo Fox: le stelle per amore e lavoro dal 14 al 20 febbraio (Di lunedì 14 febbraio 2022) ARIETE – amore. Si avvicina la fine di questo periodo critico, i nuovi rapporti hanno la possibilità di decollare da marzo. In questa settimana fate tutto il possibile per non buttare all’aria una storia. Il rapporto con un Ariete o con un Acquario sembra davvero promettente. Le coppie che si vogliono bene e che hanno attraversato un momento di crisi devono tenere sotto controllo le spese. lavoro. Bisogna accettare quello che passa il convento, per poi migliorarlo in un secondo momento. Certe decisioni prese negli ultimi mesi non hanno avuto esito positivo per via di situazioni complicate. ???? TORO – amore. È una settimana favorevole per gli incontri, è importante coltivare le nuove amicizie e dare speranza ai nuovi rapporti. Le relazioni più interessanti possono nascere con Vergine e Capricorno. ... Leggi su cityroma (Di lunedì 14 febbraio 2022) ARIETE –. Si avvicina la fine di questo periodo critico, i nuovi rapporti hanno la possibilità di decollare da marzo. In questafate tutto il possibile per non buttare all’aria una storia. Il rapporto con un Ariete o con un Acquario sembra davvero promettente. Le coppie che si vogliono bene e che hanno attraversato un momento di crisi devono tenere sotto controllo le spese.. Bisogna accettare quello che passa il convento, per poi migliorarlo in un secondo momento. Certe decisioni prese negli ultimi mesi non hanno avuto esito positivo per via di situazioni complicate. ???? TORO –. È unafavorevole per gli incontri, è importante coltivare le nuove amicizie e dare speranza ai nuovi rapporti. Le relazioni più interessanti possono nascere con Vergine e Capricorno. ...

