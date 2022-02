Marco Pantani, a 18 anni dalla morte proseguono le indagini. Interrogato il tassista: “Portai due donne in hotel la notte in cui morì” (Di domenica 13 febbraio 2022) Lunedì 14 gennaio sono passati 18 anni dalla morte di Marco Pantani, “il pirata”, uno dei più grandi ciclisti della storia, capace di vincere Giro d’Italia e Tour de France nello stesso anno, il 1998. Le circostanze della sua morte non risultano ancora chiare e proprio mentre Cesenatico commemora il suo campione, la Procura prosegue ancora le sue indagini. I carabinieri di Rimini hanno Interrogato in questi giorni un tassista che afferma di aver portato due donne al residence “Le Rose”, dove il 14 febbraio 2004 fu ritrovato il corpo senza vita di Pantani. Nel corso dell’Interrogatorio il tassista ha confermato di averle accompagnate, ma le generalità delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 febbraio 2022) Lunedì 14 gennaio sono passati 18di, “il pirata”, uno dei più grandi ciclisti della storia, capace di vincere Giro d’Italia e Tour de France nello stesso anno, il 1998. Le circostanze della suanon risultano ancora chiare e proprio mentre Cesenatico commemora il suo campione, la Procura prosegue ancora le sue. I carabinieri di Rimini hannoin questi giorni unche afferma di aver portato dueal residence “Le Rose”, dove il 14 febbraio 2004 fu ritrovato il corpo senza vita di. Nel corso dell’rio ilha confermato di averle accompagnate, ma le generalità delle ...

Advertising

Corriere : A 18 anni dalla morte di Pantani sentito dal pm il tassista che accompagnò le escort nel residence - ER_Notizie : Inchiesta ter sulla morte di Marco Pantani, il taxista che portò due escort parla per oltre tre ore… - CarterNicK50 : RT @fattoquotidiano: Marco Pantani, a 18 anni dalla morte proseguono le indagini. Interrogato il tassista: “Portai due donne in hotel la no… - fattoquotidiano : Marco Pantani, a 18 anni dalla morte proseguono le indagini. Interrogato il tassista: “Portai due donne in hotel la… - news_mondo_h24 : Aperta la terza inchiesta sulla morte di Marco Pantani. Il tassista: “Ho accompagnato due escort la notte della mor… -