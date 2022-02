Lecce e Benevento si accontentano, un punto a testa al “Via del Mare” (Di domenica 13 febbraio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiLecce – Deve accontentarsi di un punto il Benevento nello scontro diretto del “Via del Mare” con il Lecce. La sfida interamente a tinte giallorosse si chiude sul punteggio di uno a uno, mantenendo invariate le distanze in classifica tra le formazioni di Baroni e Caserta. Il grande rammarico per la Strega è quello di non aver capitalizzato quanto prodotto dopo essere passata in vantaggio, mancando il gol del raddoppio che avrebbe probabilmente contribuito a scrivere un finale diverso. Un punto, come detto, che permette ai sanniti di muovere la classifica ma adesso sono quattro le gare senza vittorie. La partita – Baroni recupera Tuia in difesa, il centrale gioca al fianco di Lucioni permettendo a Calabresi di scalare a destra. In avanti Coda guida l’attacco ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 13 febbraio 2022) Tempo di lettura: 4 minuti– Deve accontentarsi di unilnello scontro diretto del “Via del” con il. La sfida interamente a tinte giallorosse si chiude sul punteggio di uno a uno, mantenendo invariate le distanze in classifica tra le formazioni di Baroni e Caserta. Il grande rammarico per la Strega è quello di non aver capitalizzato quanto prodotto dopo essere passata in vantaggio, mancando il gol del raddoppio che avrebbe probabilmente contribuito a scrivere un finale diverso. Un, come detto, che permette ai sanniti di muovere la classifica ma adesso sono quattro le gare senza vittorie. La partita – Baroni recupera Tuia in difesa, il centrale gioca al fianco di Lucioni permettendo a Calabresi di scalare a destra. In avanti Coda guida l’attacco ...

