Le pagelle di Milan-Sampdoria | rossoneri primi

(Di domenica 13 febbraio 2022) Grazie alla vittoria per 1-0 contro un’ostica, ildi Pioli si porta in testa alla classifica, approfittando del pareggio di ieri nel match Napoli-Inter. Nerazzurri che però hanno ancora una partita da recuperare. Vediamo, dunque i voti dei giocatori attraverso ledi. LediLa partita è stata arbitrata da Daniele Chiffi, vediamo la sua valutazione: Chiffi 5,5 – Fischia tanto, alcune volte troppo spezzettando molto la partita. In alcune occasione avrebbe potuto lasciar correre. Iniziamo dalla formazione della squadra di casa, ecco le: Maignan 7 – Il portiere delraramente chiamato in causa, si rivela decisivo con un lancio che fornisce ...

I voti e ledi MilanLive.it alle singole prestazioni dei rossoneri impegnati oggi in campo contro la Sampdoria. Vittoria sofferta, si, ma assolutamente meritata! Iltorna capolista dopo una grande ...Commenta per primo- SAMPDORIA 1 - 0Maignan 6,5: manda in porta Leao con un lancio alla Pirlo. A una grande qualità con piedi mescola una costante presenza all'interno della gara. Sempre attento e sul pezzo. Calabria 6,5: un ...Il Milan riesce a battere la Sampdoria per 1-0, grazie ad una prodezza di Leao, imbeccato benissimo da Maignan. Rossoneri spreconi, che sbattono contro il muro eretto dal portiere della Sampdoria ...1-0 il finale in favore dei padroni di casa grazie al sigillo di Leao. Ecco le pagelle rossonere: Milan (4-2-3-1): Maignan 6,5 Regala il passaggio perfetto dalle retrovie a servire Leao in occasione ...