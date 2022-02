(Di domenica 13 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiLecce – Ilpareggia al Via del Mare di Lecce contro la capolista. Succede tutto nel primo tempo: l’autorete di Calabresi porta in vantaggio la squadra di Fabio Caserta, poi raggiunta da Strefezza. Ledei giallorossi: Paleari 6,5: Pulito negli interventi ordinari, è prodigioso su Helgason nella ripresa e attento in uscita bassa su Listowski. Letizia 6,5: Gioca un’ottima partita soprattutto nel primo tempo, quando tiene a bada Listowski e si propone spesso in avanti al cross. Glik 6,5: Una piccola indecisione con Paleari nel secondo tempo è l’unica macchia di una partita senza sbavature. Perfetto in marcatura su Coda. Barba 6,5: Non ha nulla da rimproverarsi, ennesima prestazione ben al di sopra della sufficienza con tanto di gol sfiorato a inizio secondo tempo. Sarebbe stato un giusto ...

Advertising

calciomercatoit : ?? #SassuoloRoma, le pagelle del primo tempo (via @francescoiucca): Siete d'accordo con i nostri voti?? - anteprima24 : ** Le #Pagelle del ##Benevento - Masciangelo e Acampora i migliori, Insigne sciupa ** - infoitsport : Pagelle Empoli Cagliari: TOP e FLOP del match - VOTI - TuttoSalerno : Genoa-Salernitana, le pagelle del match - Mirandola59 : RT @gianlucarossitv: Video-editoriale del 13.2.2022 Le mie pagelle sul big-match #NapoliInter 1-1. Tra i top #Dzeko e #Handanovic, tra i f… -

Ultime Notizie dalla rete : pagelle del

Ecco ledegli uomini di mister Moreno Longo. PISSERI 6,5 : Praticamente inoperoso nel primo ... mentre al 36 è la traversa a negargli la gioiagol. Dal 58 MARCONI 6 : Entra per aiutare ...INSIGNE: Se il Benevento non trova il goalraddoppio nel primo tempo lui ha tante responsabilità. Non impatta bene la gara e gestisce male ogni situazione offensiva. VOTO: 4,5. FORTE: Lotta ...Di seguito, infatti, le nostro pagelle dell’incontro. Pronti, via ed è subito gol. Non contento, al termine di una caparbia azione serve a Barak l’assist del 2-0. Non male per uno “arrivato per fare ...Ecco le pagelle rossoblù. Cragno 6 ... Entra anche lui nella confusa azione del gol di Pavoletti. Lovato 6,5: Aveva cominciato bene. Autoritario come al solito in difesa, anche un colpo di testa che ...