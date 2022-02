Inter-Liverpool in tv: data, orario e diretta streaming andata ottavi di finale Champions League 2021/2022 (Di domenica 13 febbraio 2022) La data, l’orario e la diretta streaming di Inter-Liverpool, gara d’andata degli ottavi di finale della Champions League 2021/2022. Manca poco al big match europeo, con i nerazzurri che ospiteranno i Reds a San Siro mercoledì 16 febbraio alle ore 21. La partita sarà visibile in esclusiva su Amazon Prime, e sarà disponibile in live streaming e on demand su Prime Video, inclusi con l’abbonamento, senza costi aggiuntivi. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 13 febbraio 2022) La, l’e ladi, gara d’andeglididella. Manca poco al big match europeo, con i nerazzurri che ospiteranno i Reds a San Siro mercoledì 16 febbraio alle ore 21. La partita sarà visibile in esclusiva su Amazon Prime, e sarà disponibile in livee on demand su Prime Video, inclusi con l’abbonamento, senza costi aggiuntivi. SportFace.

Advertising

Gazzetta_it : Champions: #InterLiverpool, dopo Napoli il bicchiere è mezzo pieno. Ma col Liverpool serve altro - MatteoBarzaghi : Un po’ di notizie di oggi. Bastoni: Inter fa ricorso per la squalifica di 2 giornate. Lui intanto spera di recupera… - SkySport : ???? 'Ci sarai col Liverpool? Si, speriamo dai!' ? Alessandro Bastoni rassicura i tifosi ? Dopo l'infortunio alla cav… - sportface2016 : #ChampionsLeague 2021/2022 #InterLiverpool in tv: data, orario e diretta streaming - CrisT99141640 : @Inter Si poteva fare meglio...Lautaro io l'avrei tolto al 60esimo per Sanchez,se con il LIVERPOOL gioca così megli… -